Fußball-Oberliga Aussetzer von Ahmet Taner kostet 1. FC Kleve den Sieg

Bis in die Nachspielzeit hinein herrschte am Freitagabend Freude pur bei den Verantwortlichen des Fußball-Oberligisten 1. FC Kleve. Mit 1:0 lag die Mannschaft in der Eroglu-Arena in der Heimpartie gegen die Sportfreunde Hamborn 07 in Führung und schien sich gegen den Vorletzten drei wichtige Punkte im Abstiegskampf auf das Konto zu holen. Doch dann hatte der sonst so zuverlässige Schlussmann Ahmet Taner einen Aussetzer und ließ sich im Strafraum zu einer Tätlichkeit hinreißen. Er sah zurecht die Rote Karte, außerdem gab es einen Elfmeter für Hamborn. Da das Auswechselkontingent ausgeschöpft war, streifte sich Mittelfeldspieler Tim Haal ein Torhüterleibchen über, um den Strafstoß abzuwehren. Doch er war bei dem Schuss von Marco de Stefano (90.+3) machtlos – und so endete die Partie für die Klever mit einem enttäuschenden 1:1 (0:0).