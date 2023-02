Fußball-Oberliga 1. FC Kleve lässt wichtige Punkte liegen

Die Rot-Blauen mussten gegen den FC Kray auf Kapitän Fabio Forster verzichten, der wegen einer Gelb-Sperre außen vor war. Außerdem schaffte es Luca Plum nicht in den Kader, der in den Tagen zuvor beim Training erkrankt hatte passen müssen. Vor allem im ersten Durchgang fehlte es dem Gastgeber an Struktur in seinem Spiel. Der FC Kray, der mit 16 Punkten Rückstand zum rettenden Ufer bereits die Landesliga-Planungen vorantreiben darf, war das tonangebende Team. Allzu viele Gelegenheiten aber spielten die Essener sich nicht heraus. Zwei Mal musste der Klever Keeper Ahmet Taner parieren. Einen gefährlichen Torschuss hatten die Rot-Blauen derweil nicht.