Fußball-Testspiele 1. FC Kleve überzeugt nach der Pause

Erst pfui, dann hui: Der Fußball-Oberligist 1. FC Kleve hat am Sonntag ein 3:3 (0:3) im Testspiel bei Türkspor Dortmund erreicht. In der ersten Halbzeit war die Mannschaft in der Partie gegen den Tabellenvierten der Oberliga Westfalen völlig von der Rolle. Sie agierte viel zu passiv, hatte keine Ruhe in ihren Aktionen, leistetet sich viele unnötige Ballverluste und zeigte einige Schwächen bei der Abwehrarbeit. Die Folge waren die Gegentreffer in der 14., 26. und 30. Minute sowie eine deutliche Pausenansprache von Trainer Umut Akpinar. „Ich habe der Mannschaft klipp und klar gesagt, dass es nicht unser Anspruch sein kann, sich so zu präsentieren“, sagte Akpinar.