Fußball-Oberliga 1. FC Kleve erkämpft wertvollen Punkt

Doch die auf vielen Positionen umgestellte Klever Mannschaft, bei der Niklas Klein-Wiele etwa im defensiven Mittelfeld agierte und damit nicht die gewohnten Akzente in der Offensive setzen konnte, zeigte eine bemerkenswerte Moral. Während der Gegner sich nun darauf beschränkte, die Führung zu verwalten, wurde der Gastgeber immer agiler, sorgte mit viel Tempo in seinen Angriffsaktionen dafür, dass der TVD Velbert in immer größere Schwierigkeiten geriet. „Ich habe immer daran geglaubt, dass wir die Partie noch würden wenden können, wenn uns ein Tor gelingen würde“, sagte Akpinar.