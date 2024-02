Am Sonntag geht es in der Fußball-Oberliga weiter Das sind die Hausaufgaben des 1. FC Kleve

Der Fußball-Oberligist 1. FC Kleve ist in seinem letzten Testspiel nicht über 0:0 beim Landesligisten SV Biemenhorst herausgekommen. Trotzdem zog Trainer Umut Akpinar ein positives Resümee. „Wir haben in der Defensive herausragend gut gestanden. In der zweiten Halbzeit haben wir auch offensiv richtig stark gespielt und hatten viele gute Chancen. Schade war nur, dass wir uns nicht mit Toren belohnt haben“, sagte der Coach nach der Partie gegen den Landesligisten, der den mit Abstand besten Angriff in seiner Gruppe stellt.