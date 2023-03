Fußball-Oberliga Der 1. FC Kleve belohnt sich nicht

Von Anfang an war der 1. FC Kleve in der Ergolu-Arena die bessere Mannschaft. Schon nach fünf Minuten tauchte Offensivakteur Niklas Klein-Wiele frei vor Ratingens Keeper Luca Fenzl auf, doch der Klever vergab. Youngster Diwan Duyar (41.) hatte ebenfalls eine Großchance, doch sein Abschluss wurde auf der Linie geklärt. Im Gegenzug kreierten die Gäste praktisch keine Torgefahr. Dabei haben die Blau-Gelben offensiv reichlich Qualität: In vorderster Linie liefen unter anderem die namhaften Ex-Profis Samed Yesil (FC Liverpool, Bayer Leverkusen) und Moses Lamidi (Borussia Mönchengladbach, Karlsruher SC) auf. Zur Pause kam der Ex-Klever Ali Hassan Hammoud in die Partie. „Wir haben in der ersten Halbzeit nichts zugelassen und mutig nach vorne gespielt. Die Staffelung im Mittelfeld war sehr gut. Und die Spielweise war genau so aggressiv, wie wir uns das vorstellen“, so Akpinar.