Fußball-Oberliga 1. FC Kleve erkämpft sich einen Punkt

„Wir haben in der zweiten Halbzeit vielleicht in der einen oder anderen Szene das nötige Glück gehabt. Doch wir haben in kämpferischer Hinsicht eine hervorragende Leistung geboten. Deshalb haben wir zu Recht einen Punkt gewonnen“, sagte Abwehrchef Nedzad Dragovic. Auch Umut Akpinar lobte das Engagement seines Teams in den höchsten Tönen. „Die Mannschaft hat gegen einen Gegner mit enormer Qualität sehr gut dagegengehalten. Deshalb haben wir uns den Punkt verdient“, sagte der Klever Coach, der mit der Abwehrarbeit seines Teams überaus zufrieden war. „Wir haben in der Defensive sehr gut gestanden. Der Lohn dafür ist, dass wir zum ersten Mal in dieser Saison ohne Gegentor geblieben sind. Das freut mich.“