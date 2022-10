Fußball : 1. FC Kleve erkämpft sich einen wichtigen Punkt

Zwei Namensvetter im Duell: Luca Plum (l.) vom 1. FC Kleve liefert sich einen Zweikampf mit Luca Esposito (2. v.l.) vom SC St. Tönis. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Der ersatzgeschwächte Oberligist liegt gegen den SC St. Tönis zwei Mal zurück, verdient sich aber noch das 2:2. Und das, obwohl mit Niklas Klein-Wiele und Danny Rankl zwei wichtige Offensivakteure ausfallen.

Weiterleiten Drucken Von Maarten Oversteegen

Der Fußball-Oberligist 1. FC Kleve ist seit drei Ligapartien ungeschlagen. Am Sonntag spielten die Rot-Blauen 2:2 (1:1) gegen den SC St. Tönis. „Das Ergebnis geht so in Ordnung“, sagte Kleves Trainer Umut Akpinar, der gleich mehrere Ausfälle kompensieren musste.

Niklas Klein-Wiele und Danny Rankl waren außen vor, Pascal Hühner und Frederik Meurs mussten auf der Bank Platz nehmen. Mike Terfloth stand zwar im Kader, der Routinier ist allerdings noch angeschlagen. So feierte der 20-jährige Amine Feldaoui, im Sommer vom Landesligisten SG Unterrath gekommen, sein Debüt im Sturm. Klar ist aber: Das Nachwuchstalent braucht noch Zeit, um in der Oberliga anzukommen. Auch Luca Plum, Dano Evrard und Diwan Duyar durften starten.

Info Statistik zum Spiel des 1. FC Kleve 1. FC Kleve Taner - Evrard (69. Meurs), Dragovic, Haal, Schneider - Forster, Scheffler, Plum (78. Terfloth), Thuyl - Duyar (84. Top), Feldaoui (65. Hühner). SC St. Tönis Claringbold - Alexiou, Esposito (80. Said), Stiels, Dohmen - Dollen (90. König), Galic, Knops (80. Noukumo), Krajac (68. Baum) - Möllering, Appiah (81. Gergery). Tore 0:1 Lukas Stiels (11.), 1:1 Nezdad Dragovic (28./Foulelfmeter), 1:2 Mario Knops (64.), 2:2 Tim Haal (66.). Zuschauer 300.

Der 1. FC Kleve begann durchaus engagiert. Doch wie in der Vorwoche, als die Mannschaft 1:1 beim SC Union Nettetal spielte, musste der Gastgeber früh einem Rückstand hinterherlaufen. Nach einem schnellen Angriff über die rechte Seite durfte Lukas Stiels (11.) für den SC St. Tönis zentral einschieben. Die Klever Akteure glaubten eine Abseitsposition gesehen zu haben, der Unparteiische aber winkte selbstbewusst ab.

Der 1. FC Kleve aber investierte unverändert eine Menge. Tim Haal (23.) kam nach einer Ecke aussichtsreich zum Kopfball. Wenig später wurde Kapitän Fabio Forster im Strafraum des SC St. Tönis gefoult. Zurecht zeigte der Schiedsrichter auf den Elfmeterpunkt. Abwehrchef Nedzad Dragovic (28.) trat an und verwandelte sicher ins rechte Ecke. In der Folge war das Team von Trainer Umut Akpinar nah dran an der Führung. Brian Dollen (32.) köpfte jedoch für die Gäste aus dem Rückraum, Keeper Ahmet Taner parierte sehenswert.

In der 44. Minute hatte Nedzad Dragovic die Klever Youngsters Amine Feldaoui und Diwan Duyar freigespielt, doch die Angreifer bekamen den Ball nicht an Torwart Joshua Claringbold vorbei. Wenig später versuchte es Luca Thuyl (45.) von der Strafraumkante aus, doch ebenfalls vergebens. So stand es zur Pause in einer durchaus unterhaltsamen Partie 1:1. „In der ersten Halbzeit waren wir das bessere Team, wir hatten einige Chancen. Wenn du dann mit einer Führung in die Halbzeit gehst, kann das Spiel ganz anders laufen“, sagte Akpinar.

Die Gäste kamen jedoch besser aus der Kabine zurück. In der 53. Minute konnte sich Ahmet Taner bei einem Schuss von Linus Krajac auszeichnen, der Nachschuss flog an den Pfosten. Doch der Fusionsklub aus Tönisvorst wurde immer dominanter. Alfred Appiah (56.) hatte eine Großchance, auch Brian Dollen (62.) hätte mit einem Distanzschuss für die Führung sorgen können. Besser machte es Mario Knops (64.). Im Klever Strafraum herrschte Unordnung, sein Schuss kullerte regelrecht ins Tor — der verdiente Lohn für eine Drangphase. „St. Tönis hat richtig gut Druck gemacht. Nach der Halbzeit mussten wir erst einmal zusehen, reinzukommen. Da hatten wir eine schwächere Phase. Schlussendlich ging es aber wieder hin und her mit Chancen auf beiden Seiten“, so Akpinar.

Sofort schlug der 1. FC Kleve nämlich zurück. Nach Vorarbeit von Kai Robin Schneider köpfte Tim Haal (66.) unhaltbar zum Ausgleich. In der Schlussphase war es dann ein offener Schlagabtausch mit Gelegenheiten auf beiden Seiten. Luca Thuyl (90.) hätte kurz vor Ende sogar noch für den Klever Sieg sorgen können. So aber blieb es beim durchaus leistungsgerechten 2:2-Unentschieden.