Fußball-Oberliga Der 1. FC Kleve geht einen großen Schritt

Was ist die größte Stärke des 1. FC Kleve? Eine Tugend, die in der Hinrunde der Saison 2022/2023 etwas gelitten hatte, tritt wieder sehr deutlich zu Tage: der enorme Einsatz. Über die gesamte Spieldauer gehen die Klever Kicker ans Limit, das Laufpensum vieler Akteure ist beeindruckend. Konditionell sind die Rot-Blauen der Konkurrenz überlegen, da macht sich die intensive Sommervorbereitung bemerkbar. So ist der 1. FC Kleve auch in der Lage, spät Partien zu drehen.