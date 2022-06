Fußball : 1. FC Kleve: Diagnose für Kisolo Deo Biskup liegt nun vor

Am kommenden Freitag wird Kisolo Deo Biskup höchstwahrscheinlich nicht gegen die Spvg Schonnebeck auflaufen. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Der Spieler des Oberligisten hatte sich am vergangenen Sonntag im Spiel gegen germania Ratingen 04/19 schwer am Kopf verletzt. Kurze Zeit lag der 29-Jährige am Boden.

Von Maarten Oversteegen

Ein lauter Schrei von Kisolo Deo Biskup hatte die Fans des Fußball-Oberligisten 1. FC Kleve am Sonntag bei der Partie gegen Germania Ratingen 04/19 aufschrecken lassen. Mit 0:4 lagen die Klever zu diesem Zeitpunkt bereits zurück, das Spiel war längst entschieden. Der Innenverteidiger sorgte in der Schlussphase jedoch dafür, dass aus einem enttäuschenden Nachmittag ein rabenschwarzer wurde. Immerhin schrie Kisolo Deo Biskup vor Schmerzen. In einem Zweikampf war der 29-Jährige mit einem Gegenspieler heftig zusammengeprallt.

Mehrere Minuten lang konnte Biskup auf dem Rasen nicht sehen, benommen lag er am Boden. Umgehend wurde der Routinier ausgewechselt und ins Krankenhaus gebracht. Mittlerweile liegt auch eine Diagnose vor. „Es ist eine Gehirnerschütterung. Eine Computertomographie konnte aber klären, dass keine Blutungen vorliegen und nichts gebrochen ist. Ich kann auch wieder alles sehen und hören. Kopfschmerzen sind noch da, die Übelkeit nimmt aber schon deutlich ab“, sagt Kisolo Deo Biskup.

Freilich ist es dennoch unwahrscheinlich, dass der Kölner am Freitagabend bereits wieder auf dem Platz steht, wenn es für den 1. FC Kleve ab 19.30 Uhr in der heimischen Eroglu-Arena gegen die Spielvereinigung Schonnebeck aus Essen geht.