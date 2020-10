Fußball : Oberligist 1. FC Kleve darf ab sofort vor 499 Zuschauern spielen

FC-Trainer Umut Akpinar ist begeistert von den Klever Fans. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Verein hat eine neue Genehmigung erhalten. Bis zuletzt waren nur 300 Zuschauer erlaubt, aber das Interesse ist nach den jüngsten Erfolgen gestiegen.

Von Maarten Oversteegen

Beim 1. FC Kleve läuft es aktuell einfach rund. Nicht nur, dass der Fußball-Oberligist zuletzt drei überzeugende Siege in Serie einfuhr. Auch die Zuschauerzahlen stiegen deutlich an. Während in der vergangenen Saison selten mehr als 200 Zuschauer den Weg zu Heimspielen in der Getec-Arena fanden, waren am vergangenen Sonntag 350 Fans dabei, als die Sport- und Spielvereinigung Velbert der Gegner war. Mit ansehnlichem Offensivfußball und 1:0 setzte sich die Mannschaft von Trainer Umut Akpinar gegen den Tabellenzweiten durch.

Schon beim Heimspiel am vergangenen Sonntag galt eine neue Genehmigung des Klever Ordnungsamts. Dieser nach dürfen 499 Zuschauer anstatt der bisherigen 300 zu Begegnungen des Fusionsklubs kommen. Für eine Genehmigung ab 500 Fans wären noch höhere Auflagen also ohnehin schon einzuhalten gewesen. Auch die Kreisverwaltung hätte dann ihr Einverständnis geben müssen. Vor zehn Tagen, als der 1. FC Kleve auf ETB Schwarz-Weiß Essen traf, galt noch die alte Zuschauerkapazität. Die Folge: Knapp 50 Zuschauer mussten vor dem Anpfiff abgewiesen werden und den Heimweg antreten. Eine solche Situation habe man nun unbedingt vermeiden wollen, teilt der Verein mit. Der Zuschauerstrom wird weiterhin ausschließlich über den Eingang an der Welbershöhe geleitet. Allerdings wird darum gebeten, Tickets im Internet zu kaufen – und nicht an der Kasse vor Ort.