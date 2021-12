Umut Akpinar : „Das Jahr 2021 war unglaublich stark“

Info

Überblick Seit der Saison 2017/2018 ist Umut Akpinar Trainer der ersten Mannschaft des 1. FC Kleve. Er führte sie in seinem ersten Jahr in die Oberliga, der fünfthöchsten deutschen Spielklasse.

Laufbahn Zuvor coachte der 44-Jährige die zweite FC-Mannschaft in der Bezirksliga. Als Spieler war der Mittelfeldakteur über Jahre das Gesicht des Fusionsklubs und stieg mit ihm bis in die Regionalliga auf.

Ausblick Die Klever Spieler haben bis Mitte Januar frei bekommen, ehe Umut Akpinar zum Trainingsauftakt in der Getec-Arena bittet. Die nächste Ligapartie steht am 20. Februar an. Dann geht es auswärts gegen die Spielvereinigung Essen-Schonnebeck.