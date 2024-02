Fußball-Oberliga 1. FC Kleve enttäuscht auf ganzer Linie

Und als dann auch noch Duyar die Rote Karte sah und die Klever in Unterzahl agieren mussten, war die Begegnung endgültig gelaufen. Den Endstand zum 3:0 markierte Antonio Munoz-Bonilla (80.). „In der Summe ist die Niederlage absolut verdient. Wir haben in keiner Phase des Spiels unser Potenzial abrufen können“, sagte Akpinar nach dem Abpfiff. „Uns fehlte leider aber auch von Anfang an die notwendige Aggressivität, um hier etwas holen zu können“, benannte er eine weitere Schwachstelle seiner Mannschaft. Gelegenheit, die Scharte auszuwetzen, erhält der 1. FC Kleve bereits am kommenden Freitag. Dann gibt der Tabellenneunte VfB Homberg ab 19.30 Uhr seine Visitenkarte am Bresserberg ab.