Fußball-Oberliga Eigengewächs Henry Heynen beim 1. FC Kleve vor dem Durchbruch

Dafür war allerdings eine Umschulung notwendig. Henry Heynen kickte in den Jugendteams des 1. FC Kleve – in der vergangenen Saison bei den A-Junioren – in der Offensive, als Zehner oder auf der rechten Außenbahn. Nun ist das Eigengewächs defensiver unterwegs. „Die Rechtsverteidiger-Position ist für mich neu, aber ich fühle mich wohl. Ich spiele sowieso da, wo die Mannschaft mich braucht und wo ich dem Team helfen kann“, sagt er. Und seine Kollegen hätten ihm das Ankommen leicht gemacht. „Ich habe mich von Tag eins an wohlgefühlt. Auch wenn man Fehler macht, wird man aufgebaut, damit man an sich arbeiten kann. Und ich will an mir arbeiten“, sagt Heynen. Vor allem offensiv wolle er noch mehr Durchschlagskraft entwickeln, mit Flanken die Angreifer in Szene setzen.