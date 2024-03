Das Ende der Negativserie Vier Tore für die Klever Fußballseele

In der zweiten Halbzeit drohte die Partie sogar zu kippen, weil der 1. FC Kleve jetzt im Spiel nach vorne nicht mehr so ballsicher agierte. Er leistete sich schon in der eigenen Hälfte einige Ballverluste, was ihn unter Druck brachte. „Da haben wir nicht mehr die Ruhe in unseren Aktionen gehabt, die wir in der ersten 45 Minuten hatten“, sagte Akpinar. Doch richtig gefährlich wurde es vor dem Tor des viel Sicherheit ausstrahlenden Ersatzkeepers Haakon Pomorin nur äußerst selten. Dafür hatte der TVD Velbert zu wenig Tempo in seinem Spiel, dafür verteidigte der 1. FC Kleve viel zu konzentriert.