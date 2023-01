Fußball-Testspiel Eine gelungene Generalprobe für den 1. FC Kleve

Akpinar hatte seine Pläne für die Winter-Vorbereitung umwerfen müssen. Denn eigentlich hätte der 1. FC Kleve sein erstes Pflichtspiel im neuen Jahr erst am 12. Februar bestreiten sollen. Jetzt geht es schon zwei Wochen früher wieder um wichtige Punkte im Abstiegskampf, weil das Spiel in Düsseldorf im Dezember hatte abgesagt werden müssen.Umut Akpinar hofft, dass er am kommenden Sonntag auf Fabio Forster zurückgreifen kann. Der Kapitän ging am Samstag in der ersten Hälfte vom Platz. „Er hat ein Ziehen im Oberschenkel gespürt. Deshalb sind wir auf Nummer sicher gegangen“, so Akpinar.