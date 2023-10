Fußball-Oberliga Ahmet Taner rettet 1. FC Kleve den Sieg

In der Anfangsphase taten sich beide Mannschaften schwer. Sie agierten fahrig und produzierten eine Vielzahl an Fehlpässen, weshalb von einem Kombinationsspiel überhaupt keine Rede sein konnte. Eine Ausnahme gab es allerdings – und diese war letztendlich spielentscheidend. Als der Klever Elidon Bilali in der elften Minute eine Ecke in den Fünfmeterraum schlug, stieg Innenverteidiger Philipp Divis, der erneut einen starken Auftritt zeigte, am höchsten und köpfte den Ball unhaltbar zum 1:0 für den Gastgeber ins Tor.