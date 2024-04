Fußball-Oberliga 1. FC Kleve beim Spitzenreiter chancenlos

„Wir haben über 90 Minuten gegen einen Gegner, der alles versucht hat, Vollgas gegeben und selbst in Unterzahl nachgelegt“, sagte Coach El Halimi, dessen Team zuletzt zwei Pleiten in Folge hinnehmen musste. Im Vorfeld nannte er den 1. FC Kleve eine Wundertüte. „Die Abstimmung zwischen Mittelfeld und Angriff funktionierte vorzüglich, und wir waren sehr effizient. Es war eine gute Antwort nach den letzten Spielen.“ Coach Akpinar sprach nach dem Schlusspfiff von einer „schmerzlichen Niederlage“. „Wir haben in der zweiten Halbzeit nochmal alles versucht, sind aber nicht so richtig durchgekommen.“ Bei den Gegentoren hätten die Baumberger gut agiert, aber: „Wir müssen da teils auch anders verteidigen.“ Der 1. FC Kleve braucht nun dringend Punkte im Kampf um den Klassenerhalt in der fünfthöchsten deutschen Spielklasse. Am Mittwoch, 19.30 Uhr, geht es am heimischen Bresserberg gegen den Tabellenachten SV Sonsbeck. „Wir brauchen jetzt unbedingt drei Punkte“, sagte Akpinar. „Aber die Sonsbecker haben eine hohe Qualität, nicht umsonst stehen sie im gesicherten Mittelfeld der Tabelle. Und wir haben gegen sie eine schlechte Bilanz, die wollen wir nun natürlich verbessern“, so der Trainer.