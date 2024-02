Fußball-Oberliga 1. FC Kleve beendet seine lange Durststrecke

Von den in der Winterpause verpflichteten Neuzugängen bot Trainer Umut Akpinar nur Leon Schütz, der vom SV Straelen gekommen ist, in der Startelf auf. Der flinke Schütz zeigte auf der linken Außenbahn gute Ansätze und war ein ständiger Unruheherd in der Schonnebecker Abwehr. Eine gute Leistung zeigte der aus der zweiten Mannschaft aufgerückte Henry Heynen auf der rechten Abwehrseite. Der 19-Jährige, der beim Bezirksliga-Team bislang als abschlussstarker Offensivmann geglänzt hatte, zeigte, dass er es auch in der Defensive kann. Für viele überraschend ließ Umut Akpinar auch Niklas Klein-Wiele nach seiner monatelangen Verletzungspause von Beginn an ran. Der Mittelfeldspieler agierte so, als ob er nie gefehlt hätte. „Von seinem Mitwirken profitiert die ganze Mannschaft“, lobte der Trainer den Rekonvaleszenten, der die Vorlage zum Siegtor beigesteuert hatte.