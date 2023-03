Verjüngungsprozess 1. FC Kleve verpflichtet neuen Verteidiger

Was wartet am 27. Spieltag? Am Sonntag, 15 Uhr, trifft der 1. FC Kleve in der heimischen Eroglu-Arena auf den Tabellendritten Germania Ratingen 04/19. „Germania Ratingen spielt seit Jahren konstant oben mit. Bei der starken Offensive müssen wir höllisch aufpassen, sie gehören spielerisch zu den stärksten Mannschaften der Spielklasse“, sagt Coach Umut Akpinar. Besonders beeindruckend ist der Sturm der Blau-Gelben. In vorderster Front laufen die namhaften Ex-Profis Samed Yesil (FC Liverpool, Bayer Leverkusen) und Moses Lamidi (Borussia Mönchengladbach, Karlsruher SC) auf. Komplettiert wird der Angriff vom Ex-Klever Ali Hassan Hammoud. Im Hinspiel mussten sich die Rot-Blauen mit 2:4 geschlagen geben. „Da haben wir die hohe Qualität bereits bemerkt. Dennoch wollen wir unbedingt Chancen erarbeiten, wir gehen gut eingestellt in die Partie“, sagt Akpinar, dessen Team auf Tabellenplatz elf steht. Drei Zähler beträgt der Vorsprung auf die Abstiegszone.