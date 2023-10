Jugendfußball-Niederrheinliga B-Junioren des 1. FC Kleve bestätigen Aufwärtstrend

In der Fußball-Niederrheinliga der B-Junioren hat der Nachwuchs des 1. FC Kleve die rote Laterne abgegeben. Und zwar an den 1. FC Bocholt, den die Klever Talente am Sonntag auswärts mit 2:0 (0:0) bezwangen. Für das Team von Detlev Remmers, das mit sechs Niederlagen in die Saison gestartet war, ist es der zweite Sieg in Folge. Erfreut zeigte sich der Klever Trainer: „Der Sieg ist hochverdient, denn wir hatten das Spiel von der ersten Minute an im Griff.“ Amir Ernst erzielte in der 43. Minute das 1:0. Sam Jansen traf zum 2:0-Endstand (61.).