Jugendfußball Abschied und Abstieg mit Nebengeräuschen

Dass es die B-Junioren des 1. FC Kleve in diesem Jahr in der Fußball-Niederrheinliga nicht leicht haben würden, hatte sich bereits früh in der Saison angedeutet. Am Ende steigt die U17-Auswahl der Rot-Blauen nach einem Jahr in der zweithöchsten Spielklasse der Altersklasse als Vorletzter ab. 18 Punkte aus 26 Spielen waren bei weitem nicht genug, um ein Wörtchen im Kampf um die Relegationsplätze sieben bis zehn mitzusprechen.