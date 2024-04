Jugendfußball-Niederrheinliga Der 1. FC Kleve bleibt am Tabellenende

Die C-Junioren der Rot-Blauen verpassten einen möglichen Befreiungssschlag im Abstiegskampf. Ein Eigentor des Gastgebers SpVg Essen-Schonnebeck hatte dem Klever Nachwuchs nach einer halben Stunde die Führung beschert. Das 1:0 hatte bis kurz vor dem Abpfiff Bestand, ehe der favorisierte Tabellenvierte doch noch zum Ausgleich kam. Sehr zum Ärger von Ole Kahl. „Am Ende ist es natürlich sehr enttäuschend, wenn man bis zur 70. Minute eine gute kämpferische und konzentrierte Mannschaftsleistung zeigt und dann so kurz vor Schluss noch den Ausgleich kriegt. Trotzdem haben wir bei einem starken Gegner wenigstens einen Punkt geholt“, sagte der Klever Trainer, dessen Team auf Relegationsplatz acht nur ein Zähler von der roten Zone trennt. In der Niederrheinliga der B-Juniorinnen stand das Lokalduell zwischen der JSG Walbeck/Auwel-Holt und dem VfR Warbeyen auf dem Programm. Was beim 4:1-Heimsieg des VfR in der Hinrunde noch eine recht klare Angelegenheit gewesen war, endete diesmal 3:3 (1:2). Zweimal ging der VfR durch Mila Pavlovic in Führung (6., 28.), zweimal glich die JSG aus. Nach den Toren von Laura Strompen (27.) und Ina Deckers (43.) sorgte die Erstgenannte in der 58. Minute gar für die Führung der Gastgeberinnen, doch VfR-Top-Torjägerin Bo Janssen traf in der Nachspielzeit zum 3:3-Endstand.