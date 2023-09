Fußball-Niederrheinliga Der 1. FC Kleve bleibt am Tabellenende

„Danach hatten wir das Spiel ganz gut im Griff“, so Remmers. Doch der MSV meldete sich in der 26. Minute mit einem Traumtor zurück. Kurz nach dem Seitenwechsel drehten die Gäste das Spiel komplett, als der 1. FC Kleve in der Abwehr für einen Moment unsortiert war (45.). „Die Jungs nehmen sich viel vor, machen viel richtig. Bis zum Strafraum klappt auch alles gut. Leider haben wir eine Abschlussschwäche, an der wir weiter arbeiten müssen“, so Detlev Remmers.