Jugendfußball Der erste Saisonsieg ist perfekt

Auch die C-Junioren des SV Straelen meldeten sich mit einem Erfolgserlebnis zurück. Die Mannschaft von Trainer Christoph van Zwamen bleibt nach dem 1:1 (0:1) beim ETB SW Essen zwar am Tabellenende, hat die Relegationsplätze aber in Reichweite. Der Gastgeber war in der 26. Minute in Führung gegangen. Leo Dasbach erzielte in der Nachspielzeit mit seinem Rücken den umjubelten Ausgleichstreffer. „Wir hatten am Ende sechs, sieben Leute im Fünfer. Ausgerechnet der Kleinste auf dem Platz macht dann den Ausgleich. Mit dem Ergebnis können wir sehr gut leben“, sagte van Zwamen.