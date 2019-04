Fußball : 1. FC Kleve: Auftakt in die Woche der Wahrheit

Yusuke Unoki (rechts) war im Hinspiel zwischen dem 1. FC Kleve und dem SC Düsseldorf-West der gefeierte Held. Er besorgte schon nach fünf Minuten den entscheidenden Treffer. Mittlerweile aber befindet sich auch der Japaner in einer Formkrise. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Fußball-Oberliga: SC Düsseldorf-West - 1. FC Kleve (Do., 19:30 Uhr). Nach ernüchternden Wochen geht es um den Klassenverbleib. Auch der Gastgeber präsentierte sich zuletzt schwach.

Von Maarten Oversteegen

Umut Akpinar, Trainer des Oberligisten 1. FC Kleve, ist ein bescheidener Vertreter seines Fachs. Daher ist es nicht zu vernachlässigen, dass er seine Mannschaft nie im Saisonziel wähnte. Er warnte, auch als Punkterfolge zur Gewohnheit wurden, dass der Klassenerhalt nicht perfekt sei. „Unser Ziel ist immer der Klassenerhalt geblieben. Von uns hat sich keiner in Sicherheit gewähnt; ich nicht, die Mannschaft nicht, niemand“, sagt Akpinar. Womöglich war es bloß das Umfeld, das bereits Gedanken an die nächste Spielzeit in der Oberliga verschwendete. Vielleicht blendeten Erfolge wie die gegen Schonnebeck, TuRU Düsseldorf und den TSV Meerbusch. Das Gefühl war: Mit wenigen Ausnahmen kann der FC es mit jedem Gegner aufnehmen.

Zufrieden kann Akpinar mit den Leistungen seiner Elf in den vergangenen Wochen jedenfalls nicht mehr sein. Seit vier Partien sind Spielführer Fabio Forster und Co. ohne Punktsieg, zudem gelang seit drei Wochen kein Torerfolg mehr. Daher heißt die triste Realität am Bresserberg nun: Abstiegskampf. Der sorgt dafür, dass die bevorstehenden Ostertage beim FC nicht allzu besinnlich werden. Am Gründonnerstag steht das Duell gegen den SC West auf dem Programm, die vier Punkt hinter den Schwanenstädtern und auf einem Abstiegsplatz stehen. Am Ostermontag folgt dann das Nachholspiel (15 Uhr) gegen den SC Velbert - die wie der Fusionsklub 33 Punkte eingefahren haben. „Ein wichtiges Spiel ist das gegen West natürlich - aber für einen Aufsteiger ist jedes Spiel wichtig“, sagt Akpinar. Die Kontrahenten aus der Landeshauptstadt lieferten in der jüngeren Vergangenheit wenige Argumente, weiterhin Bestandteil der fünfthöchsten Spielklasse sein zu dürfen. Zwar stand zuletzt ein schwer erkämpfter 2:1-Erfolg gegen das abgeschlagene Tabellenschlusslicht FSV Duisburg zu Buche - zuvor aber gelang der Elf von Ranisav Jovanovic in drei Partien kein Sieg. Der Übungsleiter übernahm den Job an der Schorlemerstraße im Oktober 2018 vom geschassten Julien Schneider.

Info Der Abstiegskampf der Oberliga im Überblick 10. VfB Hilden - 35 Punkte

11. SC Union Nettetal - 34 Punkte 12. 1. FC Kleve - 33 Punkte 13. SC Velbert - 33 Punkte 14. ETB SW Essen - 31 Punkte 15. Düsseldorf-West - 29 Punkte 16. VfB Speldorf - 23 Punkte 17. TV Jahn Hiesfeld - 22 Punkte 18. FSV Duisburg - 10 Punkte

Jovanovic blickt auf eine bewegte Laufbahn als Spieler zurück: Bei Fortuna Düsseldorf war er einst gefeierter Aufstiegsheld, auch beim SV Sandhausen und dem MSV Duisburg hinterließ er in der zweiten Bundesliga nachhaltigen Eindruck. Der SC West ist nun die erste Station des Berliners mit serbischen Wurzeln als Coach. „West ist ein richtig starker Gegner. Das zeigte uns das Hinspiel gegen sie, aber auch das letzte Ergebnis gegen den FSV Duisburg“, sagt Akpinar. Bei der Partie am Gründonnerstag geht es für ihn darum, die Torgefährlichkeit seiner Offensive zu reaktivieren. Ein Blick auf die Abteilung Attacke: Levon Kürkciyan fiel wegen einer Erkrankung zwischenzeitlich aus, war gegen Ratingen aber wieder dabei und kreierte immerhin die beste Gelegenheit der Gastgeber. Der Armenier traf den Pfosten. Sturmkollege Michel Wesendonk fällt wegen seiner fünften gelben Karte aus, Jan-Luca Geurtz, der zuletzt eingewechselt wurde, fehlte noch die Bindung zum Spiel. Yusuke Unoki scheint aktuell ebenfalls große Mühe zu haben, in die gefährlichen Bereiche zu kommen; zu vorhersehbar waren seine Aktionen gegen Ratingen. Verbreitete er in der Hinserie in den gegnerischen Strafräumen als Joker noch Angst und Schrecken, läuft er seiner Form nun hinterher. Akpinar also muss kreativ werden.