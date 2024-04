Fußball-Oberliga Der Ersatzkeeper bekommt seine Chance

Offenkundig war aber auch, dass es an dem 31-Jährigen in dieser Spielzeit kaum ein Vorbeikommen geben würde. Schließlich ist Taner schon seit Jahren absoluter Leistungsträger bei den Rot-Blauen. „Es war klar, dass Ahmet Taner als Nummer eins in die Saison gehen würde“, sagt Pomorin. „Nun kann ich mich aber zeigen, schließlich will ich langfristig Stammtorwart in der Oberliga werden.“ Ausgebildet wurde der Torhüter übrigens in den Nachwuchsleistungszentren von Fortuna Düsseldorf und Rot-Weiß Oberhausen. In der Landeshauptstadt spielte der junge Mann, der Betriebswirtschaftslehre studiert, auch mit Jamil Siebert zusammen. Der Innenverteidiger ist nicht nur bei der Fortuna in der zweiten Bundesliga gesetzt, sondern auch ein wichtiger Faktor in der deutschen U21-Nationalmannschaft. Und Pomorin sagt: „Natürlich träumt man insgeheim auch immer noch von einem solchen Weg in Richtung Profifußball.“ Zunächst aber will er weiterhin beim abstiegsbedrohten 1. FC Kleve überzeugen. Am Sonntag, 15 Uhr, geht es auswärts gegen den Tabellenzweiten Germania Ratingen 04/19. „Die Ratinger stehen natürlich nicht ohne Grund da oben. Aber kein Team ist unschlagbar“, sagt Pomorin. Seine Kollegen müssten den Willen an den Tag legen, den sie auch bereits beim überzeugenden 4:1-Erfolg gegen den TVD Velbert in der Vorwoche gezeigt hätten. „Wenn wir diese Mentalität an den Start bringen, werden wir auch den Klassenerhalt schaffen. Immerhin steckt mehr als ausreichend Qualität in der Mannschaft“, sagt Pomorin.