Abstiegskandidat verschafft sich Luft 1. FC Kleve landet den großen Wurf im Tabellenkeller

Allerdings starteten die Meerbuscher, die zuletzt vier Partien ohne Niederlage geblieben waren, höchst engagiert in die Partie. Der 1. FC Kleve stand recht tief, störte aber in den entscheidenden Momenten. Immer dann, wenn die Blau-Gelben am Strafraum der Gäste auftauchten, griff die Hintermannschaft um Routinier Nedzad Dragovic zu. Und die erste hochkarätige Gelegenheit wusste der 1. FC Kleve gleich zu nutzen: Nach maßgenauer Flanke köpfte Niklas Klein-Wiele in der 18. Minute unhaltbar in den Winkel. „Im letzten Drittel haben wir die Meerbuscher immer wieder gestellt, da haben wir uns mit allen Beinen reingestellt, die wir hatten. Das war ein großartiger Kampf“, sagte Georg Mewes, Sportlicher Leiter beim 1. FC Kleve.