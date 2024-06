Fußball-Oberliga 1. FC Kleve verliert 0:2 und bastelt am Kader für die Zukunft

Eindeutig mehr vom Spiel hatte allerdings der Gastgeber, der zu etlichen guten Gelegenheiten kam. In der 36. Minute musste sich Kleves Schlussmann Haakon Pomorin, der eine starke Vorstellung ablieferte, zum ersten Mal geschlagen geben. Bei einem Drehschuss von Giulano Zimmerling war der Keeper machtlos. Treffer Nummer zwei gab es in Minute 70, als Arman Corovic für den 2:0-Endstand sorgte. Schon zuvor hätten die Schwarz-Weißen alles klar machen können, doch Niko Bosnjak (7. und 65. Minute), Mohamad Cisse (49.) und Zimmerling (69.) scheiterten an Torwart Pomorin, der mit starken Reflexen eine höhere Niederlage verhinderte. In der 75. Minute bot sich Kleve durch Juliano Ismanovski noch die Möglichkeit zum Anschlusstreffer, doch der junge Offensivmann scheiterte aus günstiger Position.