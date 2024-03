Jugendfußball 1. FC Kleve: Drei Gegentore in Überzahl

Die Negativserie der B-Junioren des 1. FC Kleve in der Fußball-Niederrheinliga reißt nicht ab. Am Sonntag verlor das Team auch sein Auswärtsspiel bei der U 16 des MSV Duisburg mit 0:4 (0:1) und ist weiter Vorletzter. Nach einem frühen Gegentreffer in der achten Minute waren die Klever gegen den Tabellenzweiten über weite Strecken das spielbestimmende Team. Nachdem ein Duisburger Spieler in der 63. Minute für eine Notbremse die Rote Karte gesehen hatte, agierte die Mannschaft von Detlev Remmers in der Schlussphase gar in Überzahl. Doch anstatt den zu diesem Zeitpunkt längst verdienten Ausgleichstreffer zu erzielen, landete der Ball auf der anderen Seite im Netz. Gegen weit aufgerückte Klever schlug der MSV dreimal (76., 78., 79.) eiskalt zu.