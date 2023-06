Jugendfußball Niederrheinliga bleibt in Reichweite

Die B-Juniorinnen der JSG Walbeck/Auwel-Holt verloren ihr zweites Spiel mit 0:4 (0:1) gegen den Nachwuchs der DJK TuSA Düsseldorf. Die Gegentore fielen in der 33., 51., 69. und 70. Spielminute. Trainer Dirk Heußen zeigte sich als fairer Verlierer und sprach anschließend von einer verdienten Niederlage: „Düsseldorf war die bessere Mannschaft. Das muss man dann auch neidlos anerkennen. Wir hatten bloß zwei, drei Halbchancen. Meinen Spielerinnen, die stark gekämpft haben, mache ich keinen Vorwurf.“ Sollte TuSA Düsseldorf nun am Sonntag auch das dritte Gruppenspiel gegen die TS Rahm gewinnen, reicht der Walbecker Mannschaft bereits ein Unentschieden in Neuss-Grimlinghausen, um als Gruppenzweiter in die Nieder­rheinliga aufzusteigen. Heußen: „Die Chance ist jetzt da, die Hoffnung entsprechend groß. Wir wollen am Sonntag gewinnen, dann sind wir wahrscheinlich am Ziel.“