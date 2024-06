Jugendfußball Umut Akpinar führt C-Junioren des 1. FC Kleve ans Ziel

Für die A-Junioren des 1. FC Kleve ist der Traum vom Aufstieg in die Fußball-Niederrheinliga geplatzt. Das Team verlor mit 0:5 (0:2) gegen den 1. FC Mönchengladbach und wird in Zukunft weiter in der Grenzlandliga spielen. Von zwei frühen Gegentoren (3., 6.) konnte sich die Mannschaft von Dominic Trarbach nicht mehr erholen. In der zweiten Halbzeit ließen die Gäste drei weitere Treffer (55., 78., 90.) folgen. „Wir haben die ersten 15 Minuten verpennt. Dann ist es schwierig, gegen so einen Gegner zu bestehen. Nun wollen wir uns im letzten Quali-Spiel noch einmal gut präsentieren“, sagte Trarbach.