Jugendfußball : U19 überzeugt gegen Rhede

Kleve Niederrheinliga-Relegation A-Junioren: 1. FC Kleve - VfL Rhede 2:0 (1:0).

Beide Teams begannen etwas abwartend, sodass sich die Anfangsminuten eher zwischen den Strafräumen abspielten. Den ersten Hochkaräter verbuchten die Klever nach rund 20 Minuten, als Offensivspieler Felix Beeker nach schönem Dribbling für Leon van Empel ablegte, der in zentraler Position zehn Meter vor dem Tor den Ball nicht traf. Gut fünf Minuten später belohnten sich die Klever aber für eine gute Leistung: Marten Albrecht wurde bei einer Freistoßhereingabe sträflich alleine gelassen und köpfte aus wenigen Metern in die lange Ecke zur umjubelten Führung ein (26.). Zuvor hatte nach schönem Zuspiel Frederik Meurs einen Gegenspieler stehen lassen und war an der Strafraumkante nur durch ein Foul zu stoppen. Rhede reagierte darauf mit mehr Druck gegen den Ball, übernahm die Kontrolle im Zentrum und kam zu einer guten Chance, als Torhüter Jonas Holzum einen Freistoß aus gut 20 Metern parieren musste. Kurz darauf erhielt Rhede erneut einen Freistoß in gefährlicher Position, dieser landete an der Latte.