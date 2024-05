Jugendfußball 1. FC Kleve: A-Junioren feiern Pokalsieg

Zunächst waren die C-Jugendlichen an der Reihe, es spielte die JSG Nütterden/Kranenburg gegen den SV Straelen II. Wie erwartet machte das höherklassige Team von der Römerstraße das Spiel. Die Grün-Gelben erarbeiteten sich im ersten Durchgang drei hochkarätige Chancen, brachten den Ball gegen einen leidenschaftlich verteidigenden Gegner aber nicht über die Linie. Nach 18 Minuten in Halbzeit zwei war es dann soweit: Mats Prang erzielte die verdiente Führung, doch die Freude der Straelener Talente währte nur kurz. Im direkten Gegenzug gelang Lennard Lomann der Ausgleich für den Underdog – keine drei Minuten später hätte der SVS beinahe das 1:2 schlucken müssen. Wiederum war es Lomann, der nur das Außennetz traf. Mit seinem zweiten Treffer sorgte Prang für die Vorentscheidung (65.). Jona Mohr machte in der Nachspielzeit den Deckel auf die Partie. „Für uns ist es schon ein toller Erfolg, dass wir das Finale erreicht haben. Straelen war klarer Favorit und hat sich den Pokal verdient“, sagte JSG-Trainer Frank Schlephack. „Wir haben alles gegeben und lange dagegengehalten. Nach dem Rückstand sind wir wieder zurückgekommen und hatten sogar die Chance zur Führung. Im Moment bin ich natürlich niedergeschlagen und enttäuscht“, so Nütterdens Kapitän Willem Schlephack.