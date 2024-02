Jugendfußball-Niederrheinpokal 1. FC Kleve hofft auf den perfekten Tag

Für den VfR Warbeyen sind am Wochenende ebenfalls zwei Teams im Niederrheinpokal gefordert. Die B-Juniorinnen (Niederrheinliga) treffen am Sonntag, 11 Uhr, auf den BV Gräfrath (Leistungsklasse). Trotz des Klassenunterschiedes erwartet Übungsleiter Daniel Lehnert „ein Spiel auf Augenhöhe“. Dennoch fahre man nach Gräfrath, um in die nächste Runde einzuziehen, so der Coach, der auch am Samstag, 13 Uhr, an der Seitenlinie stehen wird, wenn seine zweite Mannschaft, die D-Juniorinnen des VfR, den MSV Duisburg empfangen. Lehnert: „Das ist natürlich ein tolles Los für unsere Mädels. Ich sehe uns jedoch nicht komplett chancenlos. Auch als Underdog wollen wir weiterkommen.“