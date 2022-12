Entwarnung durch Gutachten Spielplatz in Hau: Keine Gefahr durch Schadstoffe

Auf dem Spielplatz am Grünen Graben in Bedburg-Hau kann weiter gefahrlos gespielt werden. Das teilt die Gemeinde Bedburg-Hau mit. Die Gemeinde hatte ein Fachgutachten über eine mögliche Schadstoffbelastung des Erdreichs auf dem Spielplatz am Grünen Graben in Hau in Auftrag gegeben. Das Gutachten hat nun ergeben, dass die Spielplatznutzer keiner akuten Gefährdung durch Schadstoffbelastungen ausgesetzt sind.