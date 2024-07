Marokkanischer Fußballer in Abschiebehaft „Es trifft in diesem Fall den Falschen“

Die vergangene Saison war für die Anhänger der SGE Bedburg-Hau eine zum Vergessen. Der Fusionsklub stieg aus der Fußball-Landesliga ab, zu häufig ging man trotz guter Leistung punktlos vom Platz. Doch es gab einen Lichtblick: Oussama Toumzine. Der 22-Jährige stand in 35 Partien für die Grün-Schwarzen auf dem Platz, ihm gelangen elf Treffer und sieben Assists. So konnte der offensive Mittelfeldspieler den nächsten Schritt in seiner Laufbahn als Sportler gehen: Toumzine wechselte zum 1. FC Kleve, der in der fünfthöchsten deutschen Spielklasse kickt. Beim Trainingsauftakt war der Marokkaner mit von der Partie, er hinterließ Eindruck am Bresserberg.