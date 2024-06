Die schönsten Bilder Public Viewing in Kleve – die Fans feiern im Regen

Es geht weiter! Die Nationalmannschaft hat am Samstagabend Dänemark mit 2:0 geschlagen. Und auch in Kleve wurde wieder mitgefiebert Dieses Mal wurde es nicht nur auf dem Platz spektakulär. Am Austragungsort Dortmund musste das Spiel wegen Unwetters unterbrochen werden – und auch in Kleve zuckten bereits vor Anpfiff die Blitze am Himmel.