Pro Dogbo : Spendenlauf für Benin startet am Samstag

Laufen für Benin: Vom 17. bis 25. September findet eine Bewegungswoche statt, an der sich jeder beteiligen kann. Foto: Pro Dogbo Benin

Kleve Sie wird der Abschluss des Jubiläumsjahres von pro dogbo sein: die interaktive Sponsorenveranstaltung „Bewegung für Benin“. Vom 17. bis zum 25. September kann jeder, der Freude an Bewegung hat, an der Benefiz-Aktion teilnehmen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Dabei ist es völlig egal, in welcher Form oder für welche Sportart man sich entscheidet. Es ist eine Bewegungsaktion, die keine Grenzen kennt. Und: Die gesammelten Spendengelder werden bis zu einer Gesamtsumme von 20.000 Euro noch einmal von privaten Sponsoren verdoppelt.

Die Teilnahme ist denkbar einfach: Jeder entscheidet im genannten Zeitraum selbst, wie, wann, wo und in welchem Umfang er sich beteiligen möchte. Denn „Bewegung für Benin“ wird ein Sponsorenlauf der besonderen Art werden: dezentral und mit völlig freier Wahl der Sportart. Pro dogbo lädt jeden ein, sich nach seinen Möglichkeiten zu beteiligen – und Spenden zu sammeln. Es werden Teilnehmer in ganz Deutschland und sogar in Benin mitmachen.

Die Teilnehmer suchen sich Sponsoren, zum Beispiel im Bekannten- und Freundeskreis, die bereit sind, für jeden geleisteten Kilometer, jede Runde oder Einheit in der gewählten Bewegungsart einen bestimmten Geldbetrag spenden. Natürlich kann man während der Tage auch verschiedene Sportarten wählen – und dazu jeweils die Sponsoren, die selbst entscheiden, wieviel Geld sie geben möchten. Wenn ein Sponsor zum Beispiel einen Euro pro gewanderten Kilometer gibt, so werden die an den Tagen gewanderte Kilometer addiert – bei insgesamt 30 Kilometern gibt es 30 Euro. Bei mehreren Sponsoren kann da ein interessanter Spendenbetrag zusammenkommen – der dann am Ende sogar noch einmal verdoppelt wird.

Die gesammelten Spendengelder kommen der Bildungsarbeit von pro dogbo in Benin zugute. So werden dort Kinder und Jugendliche in ihrer Schul- und Berufsausbildung auf individuelle Weise gefördert und begleitet.