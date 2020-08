Kirchweihfeier : Spendenaktion für Kalkarer Kirchenfenster

Kalkar Am 3. Oktober wird Bischof Felix Genn die Einsegnung des bisher fertiggestellten Fensters vornehmen. Eine Spendenaktion soll den übrigen Fenstern helfen.

Der Pastor dankte dem Kirchenvorstand, der im vergangenen Herbst aufgrund der Unterstützung des Landes NRW und des Fördervereins die Entscheidung zur Umsetzung der beiden letzten der 22 großen Fenster bereits für den Sommer 2020 beschlossen hatte, obwohl noch mehr als ein ganzes Fenster offen steht: Am 18. September soll die Fertigstellung mit dem Künstler und den Handwerkern gefeiert werden und am 3. Oktober während der Glaubenstage die Einsegnung durch Bischof Felix vorgenommen werden. Gleichwohl berichtete der Pastor davon, dass inzwischen bereits 30.000 Euro für die Schule von Pastor John in Uganda aus Kalkar geflossen sind und auch die Kirmeskollekte und die am 3. Oktober beim Bischofsbesuch in diese Richtung gehen.