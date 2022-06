Spenden für die Ukraine​: Bauerenmarkt Lindchen spendet Kartoffeln​

Kreis Kleve/Uedem Bauernmarkt Lindchen, Brun Frischgemüse und Kartoffel Hahlen spenden die Lebensmittel.

Solidarität mit den ukrainischen Soldaten: Die Unternehmen Bauernmarkt Lindchen, Brun Frischgemüse und Kartoffel Hahlen haben am Freitag einen 40-Tonnen-Lkw voll mit Kartoffeln und Möhren nach Lviv geschickt. Ein ukrainischer Lkw ist seit Freitag, 11 Uhr, auf dem Weg in das Kriegsgebiet. Eine Küche, in der täglich 400 Leute 11.000 Mahlzeiten für Soldaten organisieren und zubereiten, wird direkt angefahren. Dies teilte der Bauernmarkt Lindchen am Freitag mit.