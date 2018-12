Spende: Frauen von NATO-Soldaten spenden für hiesige Tafeln

Die Frauen der in Kalkar und Uedem stationierten NATO-Soldaten spendeten für Tafeln in Goch und Kalkar Lebensmittel und Spielzeug. Foto: Anja Settnik

kalkar/goch Frauen der NATO-Angehörigen spenden gerne für wohltätige Zwecke. Diesmal profitieren die Tafeln.

(nik) Sie wohnen alle in der Nachbarschaft, aber viele von ihnen bleiben doch gerne unter sich - schon wegen der Sprache, die sie oft nur wenig beherrschen. Das Bedürfnis, etwas für die Mitmenschen in ihrer Wohnumgebung zu tun, haben sie dennoch, die Frauen der NATO-Soldaten, die in Kalkar oder Uedem stationiert sind.

Aus fast aller Herren Länder kommen sie, viele Briten und Amerikaner sind unter ihnen. Zur Weihnachtszeit gehören für sie Sharity-Veranstaltungen einfach dazu. Für den guten Zweck etwas zu spenden hatten sich deshalb in diesem Jahr auch die Angehörigen der NATO-Beschäftigten vorgenommen. Sie übergaben an die Tafeln von Goch und Kalkar Lebensmittel und Spielzeug, die sie gesammelt und zur Weitergabe gekauft hatten.

Für den Fotografen bestückten sie einen Tisch mit einem Teil der Präsente. Aufgebaut war er in einem früheren Wohnhaus der britischen Siedlung in Goch. Dort treffen sich zum Austausch und zur Freizeitgestaltung vorwiegend Frauen mit ihren Kindern. Sie machen sich so das Einleben in der Standortgemeinde etwas leichter.