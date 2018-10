Spende des Inner Wheel Clubs Kleve an die Klosterpforte

Kleve Der „Inner Wheel Club“ Kleve überreichte den Erlös des Apfeltages.

Der „Inner Wheel Club“ Kleve hat im Rahmen des Apfeltages auf der Kavarinerstraße Apfelbrote sowie – passend zum Thema – selbst gekochte Marmeladen und Chutneys verkauft. Den „HeimatShoppern“ boten die Mitglieder Probier-Häppchen und weckten damit großes Interesse, so dass am Ende des Tages ein Erlös von 1253 Euro verbucht werden konnte. Davon profitiert nun die Klosterpforte, die ihren Sitz ebenfalls in der Kavarinerstraße hat: Die gesamten Einnahmen wurden an Elke Lehnen, Leiterin der Einrichtung, übergeben. Ein Programmhinweis für alle, die am Apfeltag nicht zum Zuge kamen: Am Sonntag, 4. November, richtet der Klever Club den Kunsthandwerkermarkt „LebensArt“ aus, diesmal im Café im Gärtchen in Kleve-Keeken. Dort gibt es noch einmal die Gelegenheit, Apfelbrote zu kosten und zu erwerben.