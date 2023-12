Ein arbeitsreiches Jahr mit einer ganzen Reihe langwieriger, schwieriger Verfahren sei es gewesen, sagte Katrin Jungclaus, Präsidentin des Landgerichtes Kostenpflichtiger Inhalt Kleve, im Rückblick auf das Jahr 2023. Viel war los am Landgericht mit Sitz auf der Klever Schwanenburg, genau wie bei den zugehörigen Amtsgerichten. Es ging – wie immer im an die Niederlande angrenzenden Kreis Kleve – in Sachen Strafrecht viel um Rauschgiftdelikte. Es ging aber auch um versuchte und vollendete Tötungsdelikte, um Sexual- und Wirtschaftsstraftaten.



Betäubungsmittel Fälle aus dem Bereich der Drogenkriminalität sind auf der Schwanenburg und auch an den grenznahen Amtsgerichten nahezu täglich Brot. Es geht um das Schmuggeln von Drogen über Landesgrenzen, um die Produktion oder den Handel. Eines der Urteile, das in 2023 heraussticht, ist das gegen einen 40-jährigen Niederländer mit türkischen Wurzeln. Die zweite große Strafkammer ist sich nach drei Prozesstagen sicher gewesen: Der Angeklagte ist einer der Hintermänner eines gewaltbereiten Drogenrings, der einen groß angelegten Heroinschmuggel durchgeführt hatte. 88 Kilo der harten Droge waren im August 2021 in Irland in einem Lkw gefunden worden. Andere Tatbeteiligte aus Kleve hatten das Heroin zuvor in den Niederlanden geholt und nach Goch gebracht, wo es in eine Hebebühne verbaut wurde, die dann von einem britischen Lkw-Fahrer nach Irland transportiert wurde. Die Klever Beteiligten – darunter ein Kronzeuge, der tiefe Einblicke in den gefährlichen Drogenring gab – wurden dafür bereits 2022 zu langjährigen Freiheitsstrafen verurteilt. 2023 traf es dann auch den Kostenpflichtiger Inhalt Lkw-Fahrer (neun Jahre) und besagten 40-jährigen Hintermann. Letzterer bekam die höchstmögliche Strafe von Kostenpflichtiger Inhalt 15 Jahren.