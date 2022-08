Streitpunkt in Kleve : Forderungskatalog der SPD zum Bau der Sportanlagen

Wie geht es weiter mit dem Stadion und seinem Tribünenbau? Darauf und auf einiges mehr verlangt die SPD Antworten von der Stadt. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kleve Wie geht es weiter mit dem Stadion und der Tribüne in Kleve, was passiert in Kellen, wie steht’s um den VfL Merkur? Das alles möchte die Klever SPD genauer wissen.

(mgr) Die Klever Sozialdemokraten haben eine Sondersitzung des Sportausschusses beantragt, der im September tagen soll. Die Politik werde von der Verwaltung nicht ausreichend über die laufenden, in Planung befindlichen oder avisierten Arbeiten an den einzelnen Sportstätten informiert, begründet die SPD ihren Antrag: „Die Umsetzung der Entscheidungen zur Errichtung des Sportzentrums Stadtmitte / Bresserberg und Unterstadt sowie der Entscheidungen zur Fertigstellung der Tribüne am Bresserberg dauern im September ein halbes Jahr, ohne dass den Sportausschussmitgliedern der konkrete Fortschritt mitgeteilt wurde“, schreibt Niklas Lichtenberger, Vorsitzender des Sportausschusses.

In ihrer Pressemitteilung listen Lichtenberger und SPD-Fraktionschef Christian Nitsch eine lange Reihe von Punkten auf, die sie von der Verwaltung in dem Ausschuss beantwortet wissen will: Unter anderem wünscht die SPD einen Sachstand aller geplanten Einzelmaßnahmen, insbesondere Planungsänderungen. Informiert werden soll auch über den Stand der Beantragung von Fördermitteln. Sie möchte einen Bericht über den Beginn der Entwurfsplanung, über Fördermittelantrag und -bescheid, den Beginn der Ausführungsplanung, die Vergabe des Hauptgewerkes, den Ausführungsbeginn und nicht zuletzt die Fertigstellung, so die SPD. Außerdem möchten sie den aktuellen Stand der Planung wissen, die aktuelle Kostenschätzung, die Benennung der Risiken, die Einfluss auf die Umsetzung der Maßnahme haben.