Kranenburger Kommunalpolitik: SPD-Fraktion will nah am Bürger arbeiten

SPD-Fraktion will nah am Bürger arbeiten

Kranenburg Sozialdemokraten wollen größeren Austausch mit politisch interessierten Gemeindemitgliedern.

Die SPD-Fraktion der Gemeinde Kranenburg will ihre politische Arbeit transparenter gestalten und hat dazu in den vergangenen Wochen ein neues, offenes Fraktionssitzungskonzept entwickelt, das nun vorgestellt wurde.

Bisher war dies in den Fraktionssitzungen der Partei möglich, in denen regelmäßig Tagesordnungen der kommenden Rats- und Ausschusssitzungen besprochen werden. Die nicht zwangsläufig erforderliche Fachkompetenz in Bezug auf Regelungen und Gesetze schreckt jedoch viele Bürger ab. Ein neuer Entwurf soll dies ändern.