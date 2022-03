SPD Kranenburg : Neue Förderung für alte Bauten

Kranenburg Die Kranenburger SPD will das Immobilien-Programm „Jung kauft Alt“ vorantreiben. Um Überalterung im ländlichen Raum entgegenzuwirken sollen junge Zuzügler motiviert werden, in Altbauten einzuziehen. Das fördere den Verfall der Häuser und fördere das Dorfleben insgesamt.

Nicht erst seit gestern setzt sich die Kranenburger SPD für das Projekt mit dem Namen „Jung kauft Alt“ ein. Hier geht es darum, das Interesse junger Paare und Familien für das Wohnen in älteren Gebäuden zu wecken. Für die Sozialdemokraten ein besserer Weg, als ständig allein auf die Ausweisung neuer Wohngebiete zu setzen. „Auch in Kranenburg sind die Bodenressourcen endlich“, sagt SPD-Fraktionschef Hendrik Venjakob. Die Sozialdemokraten sind überzeugt, dass junge Menschen in die Gemeinde ziehen müssen. Nur so lasse sich eine negative Bevölkerungsentwicklung in Kranenburg verhindern. Die Zahl der über 75-Jährigen bis zum Jahr 2030 werde um 40 Prozent steigen, so die SPD. Gerade der Anteil älterer alleinstehender Menschen werde in ländlichen Regionen zunehmen. Die Kommune setze hier allein auf die Ausweisung von Baugebieten und fülle damit die Gemeindekasse, statt alternative Möglichkeiten zu forcieren, so die SPD.