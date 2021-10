Kreis Kleve : SPD: Kreis Kleve soll Mitglied in Fahrrad-Vereinen werden

Kreis Kleve Der Kreis Kleve soll sich um die Auszeichnung „Fußgänger- und fahrradfreundlicher Kreis“ bewerben. Das fordert die SPD-Kreistagsfraktion. Dazu muss der Kreis erst Mitgliedschaften eingehen.

Die SPD-Kreistagsfraktion Kleve fordert jetzt in einem Antrag an den Kreistag, dass der Kreis sich um die Auszeichnung „Fußgänger- und fahrradfreundlicher Kreis“ bewerben soll. „Dafür muss der Kreis Kleve sich zunächst um die Mitgliedschaft in die AGFS (Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreund­licher Städte, Gemeinden und Kreise in NRW) bewerben“, weiß der Vorsitzende der SPD-Kreistagsfraktion Kleve, Jürgen Franken. „Das Ziel der SPD ist mit diesem Prädikat eine zukunfts­fähige, ökologisch sinnvolle und verträgliche Mobilität für die Menschen im Kreis Kleve zu unterstützen“.