Kranenburg : SPD mit Kandidatenvorstellung ohne Kandidat

Jürgen Franken und seine SPD erleben schwere Zeiten. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kranenburg Kranenburger SPD will ihren Bewerber für die Bürgermeisterwahl vorstellen. Der sagt wenige Minuten vorher ab.

Mit betretener Miene und gedämpfter Stimme empfängt Jürgen Franken die Presse am Donnerstagnachmittag in seinen eigenen vier Wänden. „Wir haben schlechte Nachrichten“, sagt der Kranenburger Sozialdemokrat. Eigentlich hätten er und Ratsherr Hendrik Venjakob den SPD-Kandidaten für die Bürgermeisterwahl vorstellen wollen. Daraus aber wurde nichts. „Er hat vor einer halben Stunde völlig überraschend telefonisch abgesagt“, erklärt Franken weiter. So steht Ferdinand Böhmer, der vor zwei Wochen von der CDU ins Rennen geschickt worden ist, noch immer ohne Herausforderer da. „Wir stehen wirklich unter Schock. Immerhin waren wir uns sicher, heute jemanden vorzustellen, der eine echte Alternative zu Ferdinand Böhmer darstellt“, sagt Venjakob.

Den Namen des Kandidaten wollen die Genossen „aus Respekt vor diesem“ nicht nennen, nur so viel: Der Genosse sei männlich, in Kranenburg wohnhaft und in der freien Wirtschaft beschäftigt. Am Donnerstagmittag aber habe das Gespräch desjenigen mit seinem Arbeitgeber die SPD-Pläne zu Nichte gemacht. „Eigentlich war alles klar, aber es hat offenbar berufliche Schwierigkeiten gegeben. Wir wissen´s auch noch nicht ganz genau“, sagt Jürgen Franken. Am bevorstehenden Dienstag hätten die SPD-Mitglieder über den Kandidaten abstimmen sollen, auch daraus wird nun nichts.

Info Die Sozialdemokraten in Kranenburg im Überblick Verband Der Ortsverein der SPD um seinen Vorsitzenden Jürgen Franken zählt etwa 85 Mitglieder. Rückblick 2014 trat Natjana Kemper für die SPD gegen Günter Steins (CDU) an. Sie verlor deutlich: mit 34 zu 66 Prozent.

In den vergangenen Wochen hatte in Kranenburg das Gerücht die Runde gemacht, der 56-jährige Franken wolle selbst als Verwaltungschef kandidieren. In der Sommerpause aber habe er den Entschluss gefasst, davon Abstand zu nehmen. „Ich habe lange darüber nachgedacht und das mit meiner Familie abgestimmt. Ich habe mich entschlossen, erneut für die Kreisliste zu kandidieren und für die Ratswahl wieder meinen Wahlkreis zu übernehmen. Dafür ist mir Norbert Killewald als Kreisvorsitzender sicher sehr dankbar“, sagt Franken, der die SPD-Fraktion im Kreistag führt.