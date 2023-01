Ehemaliger Landrat Sparkasse zeichnet Wolfgang Spreen aus

Ausgezeichnet werden mit der Medaille Persönlichkeiten, die sich langjährig und in besonderem Maße für die Sparkassen und ihre kommunalen Träger engagiert haben. Wolfgang Spreen war von Dezember 2004 bis Anfang 2021 Vorsitzender des Verwaltungsrates, zunächst der Sparkasse Kleve und sodann der Sparkasse Rhein-Maas. Daneben gehörte er in verantwortlicher Position sowohl dem Sparkassenzweckverband als auch den Ausschüssen des Verwaltungsrates an. Im Kuratorium der Sparkassenstiftung Kleve und als Kuratoriums- und Vorstandsmitglied der Sparkassen-Kulturstiftung Rheinland in Düsseldorf setzte er sich über viele Jahre für die Förderung von Kultur und Bildung, Sozialem und Sport in seiner Heimatregion und im Rheinland ein. Von 2005 bis 2020 gehörte er der Verbandsversammlung des RSGV und zunächst bis 2015 als stellvertretendes Mitglied und danach als Mitglied dem Verbandsvorstand an.